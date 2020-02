Archivierter Artikel vom 18.01.2020, 09:54 Uhr

Berlin

Nischengeschäft für ÖBB

Bund will Ausbau des Nachtzug-Angebots nicht mitfinanzieren

Die Bundesregierung steht einem Ausbau des Nachtzugangebots in Deutschland offen gegenüber – an der Finanzierung will sie sich aber nicht beteiligen.