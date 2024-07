Ein Flugzeug fliegt am 19. Oktober 2015 auf dem Boeing Field in Seattle über ein Schild des neu erweiterten 737-Auslieferungszentrums von Boeing. Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing holt laut einem Medienbericht den wichtigen Zulieferer Spirit Aerosystems wieder zurück unter das Konzerndach. Schon länger wird kritisiert, die Abspaltung der einstigen Boeing-Sparte habe es schwer gemacht, die Qualitäts-Standards einzuhalten. (zu dpa: «Boeing holt Zulieferer Spirit zurück in Konzern») Foto: Ted S. Warren/DPA