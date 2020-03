Archivierter Artikel vom 03.02.2020, 05:08 Uhr

Preiswerte Produkte

Billigangebote für Lebensmittel: Merkel spricht mit Handel

Seit Monaten rollen Bauern mit Traktoren in die Städte, um für mehr Wertschätzung zu demonstrieren. Und die beweist sich letztlich an der Ladenkasse. Die Regierung will jetzt den Handel sensibilisieren.

Lesezeit: 2 Minuten