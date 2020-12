Insiderberichte

Bericht: Airbnb will bei Börsengang mehr Geld einnehmen

Auf 42 Milliarden Dollar will der Apartment-Vermittler bewertet werden. Dafür müssten die Aktien beim Börsengang allerdings von rund 44 bis 50 US-Dollar auf 56 bis 60 Dollar angehoben werden. Möglicherweise kommen sie noch in dieser Woche an die Nasdaq.