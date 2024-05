Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Aussicht auf Zinssenkungen treibt den Dax auf Rekordhoch

Von dpa

i Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Eine abgeschwächte Inflation in den USA hat am Mittwoch für Rückenwind am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Kurz nachdem die Daten zur US-Inflation veröffentlicht wurden, verbuchte der Dax am Nachmittag mit knapp 18.893 Punkten ein Rekordhoch. Mit einem Anstieg um letztlich 0,82 Prozent auf 18.69,36 Punkte machte er einen Schritt hin zur 19.000er-Marke. Die abnehmende Inflation in den USA macht rasche Zinssenkungen der US-Notenbank Fed wahrscheinlicher – ein gutes Zeichen für Anleger am Aktienmarkt.