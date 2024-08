Äpfel der Sorte Sissyred liegen in einer Kiste auf einer Plantage vom Obsthof Hornemann. Mit den Sommeräpfeln hat dort die Ernte der ersten Äpfel der Saison begonnen. Allerdings soll in diesem Jahr die Ernte geringer ausfallen als im Jahr zuvor. Wegen des späten Frosts im April 2024 erwartet die Betriebsleitung vom Obsthof Hornemann mit 80 Prozent weniger Ertrag. (zu dpa: «Apfelernte fällt in manchen Regionen fast ganz aus») Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA