Anleger halten sich zurück – Dax verliert leicht

Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Konsolidierung auf hohem Niveau fortgesetzt. Hatte der Leitindex Dax am Pfingstmontag noch leicht zugelegt, ging es wieder etwas abwärts.

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) – Marktteilnehmer führten das Auf und Ab des Dax unterhalb der Marke von 19.000 Zählern auf das Fehlen von Impulsen seitens der Unternehmen und der Konjunktur zurück. Letztlich verlor der Dax 0,22 Prozent auf 18.726,76 Punkte. In der vergangenen Woche hatte er knapp unter 19.000 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Seit Jahresbeginn bringt es der Index auf ein Plus von mehr als 11 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte schloss 1,13 Prozent tiefer bei 27 172,36 Punkten.

«Die Anleger rund um den Globus sind weiter in Kauflaune und lassen sich von den jüngsten Rekorden nicht abschrecken», schrieb Stratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Der Dax bleibe in Schlagdistanz zu seinem Höchststand und warte auf die nächsten Impulse. Das Problem sei nur, dass mit den Kursen auch die Erwartungen gestiegen seien, sowohl an die Unternehmensgewinne als auch an die Geldpolitik.

In Zurückhaltung übten sich Anleger am Dienstag auch mit Blick auf die am Mittwochabend anstehende Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia. Der Trendsetter in Sachen Künstliche Intelligenz ist an der Börse 2,3 Billionen US-Dollar wert. Angesichts der hohen Erwartungen am Markt machte Molnar «viel Enttäuschungspotenzial» aus.