Anleger gehen vor US-Jobdaten auf Nummer sicher

Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten bleiben die Anleger in der Defensive.

Bis zum Mittag verlor der deutsche Leitindex Dax 0,37 Prozent auf 12.544,49 Punkte. Er blieb damit in seiner Kursspanne der vergangenen Tage. Nach einem Auf und Ab um die 12.600 Punkte steuert er dank des starken Montags auf ein Wochenplus von fast zwei Prozent zu.

Der breiter gefasste Mittelwerte-Index MDax schlug sich derweil etwas besser, indem er es mit 26.813,84 Punkten mit 0,04 Prozent knapp ins Plus schaffte. Der EuroStoxx dagegen verlor ähnlich wie der Dax um 0,4 Prozent.

Nach einem guten Lauf zu Beginn der Woche bleibt die Autobranche unter Druck. Vor allem Zulieferer gingen auf Talfahrt: Continental waren im Dax mit 3,7 Prozent Minus unter den größten Verlierern. Im SDax versammelten sich Norma Group, Schaeffler und Leoni mit Abschlägen von bis zu 5,7 Prozent ganz hinten.

Der größte Lichtblick im Dax waren aber die Aktien der Deutschen Telekom, die um 2,5 Prozent nach oben getrieben wurden von den Zahlen der US-Tochter T-Mobile US. Die Aktien des US-Ablegers waren in New York nachbörslich auch angezogen. Mit 1,2 Prozent mischten sich noch die Aktien von Siemens unter die Dax-Gewinner. Hier sieht die Commerzbank mit einem neuen Ziel von 148 Euro nun soviel Kurspotenzial wie kaum ein anderes Analysehaus.

Neben dem Dauerthema Corona-Infektionen blicken die Anleger gespannt in die USA, wo am Nachmittag der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli ansteht. Auch die Hängepartie in Washington beim Schnüren eines weiteren Hilfspakets steht im Fokus.

