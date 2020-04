Anleger bringen jüngste Erholungsgewinne in trockene Tücher

Frankfurt/Main

Nach dem erfreulichen Start in die verkürzte Osterwoche haben Anleger die jüngsten Kursgewinne zum Kasse machen genutzt.

Die Spekulation darüber, dass es die Bundesregierung in der Viruskrise mit der Lockerung der Einschränkungen nicht so eilig hat, ließ den Dax am Vormittag tiefer ins Minus abrutschen. Zuletzt büßte der Leitindex 1,85 Prozent auf 10.498,64 Punkte ein. Seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März hatte er fast 30 Prozent aufgeholt.

Der MDax gab zur Wochenmitte um 1,04 Prozent auf 22.140,56 Zähler nach, während der EuroStoxx 50 1,85 Prozent auf 2863,73 Punkte verlor. In Fernost hatten sich die großen Aktienindizes zuvor schon eher kraftlos entwickelt. In New York zeichnen sich aktuell ebenfalls klare Verluste ab, nachdem es dort am Vorabend vor allem an der technologielastigen Nasdaq-Börse deutliche Kursgewinne gegeben hatte.

Laut dem Experten Charlie Lay von der Commerzbank war zuletzt steigender Optimismus, dass sich die Pandemie stabilisiert, das Hauptthema an den Finanzmärkten. Die davon mitgetragene Hoffnung auf baldige Lockerungen erhielt jedoch einen Dämpfer davon, dass der Bund den Ländern offenbar vorschlagen will, die Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten.

Kanzlerin Angela Merkel will einen Beschlussvorschlag des Bundes am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder diskutieren.

Spannend könnte es im Tagesverlauf werden, wenn in den USA im Zuge der anlaufenden Berichtssaison mit Goldman Sachs, der Bank of America und der Citigroup große Finanzhäuser ihre Bücher für das erste Quartal öffnen. Die Vorgaben dafür sind nicht gerade rosig, denn JPMorgan hatte am Vortag keine positive Duftmarke gesetzt. Papiere aus dem Bankensektor gehörten europaweit zu den größten Verlierern. Jene der Deutschen Bank büßten mehr als drei Prozent ein.

Im Dax konnten nur vier Aktien mit defensivem Charakter Gewinne verbuchen: Mit Merck, Vonovia, Beiersdorf und Eon kamen die bis zu ein Prozent festeren Aktien aus den Branchen Gesundheit, Immobilien, Konsumgüter und Versorger. Ganz hinten tauchten die zuletzt bevorzugten Aktien aus zyklischen Sektoren wie dem Autosektor auf. In der Autoindustrie rechnet Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler in diesem Jahr mit dem vermutlich größten Einbruch seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Adidas bewegten sich mit Abgaben von 1,7 Prozent derweil im Mittelfeld. Der Sportartikelkonzern hat in der Krise von der Staatsbank KfW eine milliardenschwere Kreditzusage bekommen – unter der Auflage, dass während der Laufzeit keine Dividende fließen darf.