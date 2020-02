«Prime»-Service boomt

Amazon glänzt im Weihnachtsquartal – „Prime“-Service boomt

Beim weltgrößten Online-Händler Amazon laufen die Geschäfte rund. Die hohen Investitionen in noch schnelleren Warenversand zahlen sich aus – es kommen scharenweise „Prime“-Kunden hinzu. Das kommt auch an der Börse gut an.

