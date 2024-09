Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, probiert an der Promenade von Thessaloniki am Mittelmeer das Wasser. Der Minister besucht die Thessaloniki International Fair, eine Universalmesse, bei der Deutschland Partnerland ist. (zu dpa: «Als Habeck Rucksack-Tourist in Griechenland war») Foto: Kay Nietfeld/DPA