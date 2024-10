Eine Stele mit dem Logo des Discounters Lidl steht vor einer Filiale in Leipzig. Der Discounter feiert jetzt seinen 50. Geburtstag. In Ludwigshafen wurde 1973 die erste Filiale eröffnet. Das war der Grundstein für ein Imperium mit heute rund 12.000 Filialen in 31 Ländern. Mit einem Umsatz von über 100 Milliarden Euro war Lidl 2021 der größte Discounter der Welt. (zu dpa: «Aldi und Lidl verlieren Marktanteile an Action & Co.») Foto: Hendrik Schmidt/DPA