Eine Frau schnallt sich in einem Auto mit einem Sicherheitsgurt an. In der Bundesrepublik wurde vor 40 Jahren das Anlegen von Sicherheitsgurten auf Pkw-Rücksitzen Pflicht. Für das Nichtanlegen der Gurte auf den Vordersitzen wurde ein Bußgeld eingeführt. (zu dpa: «Viele Busse mit technischen Mängeln unterwegs») Foto: Sven Hoppe/DPA