Ukraine: Selenskyj will „klare Schritte der Unterstützung“

Eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts scheint in weiter Ferne: Nun sollen russische Soldaten in den Osten des Landes einrücken. Selenskyj fordert Unterstützung vom Westen – der kündigt Sanktionen an.

Kiew/Moskau/Brüssel (dpa) – Dramatische Eskalation im Ukraine-Konflikt: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes angeordnet. Dies geht aus einem Dekret hervor, das der Kremlchef in Moskau unterzeichnet hat.

Die Einheiten sollen in den kurz zuvor von ihm als unabhängige Staaten anerkannten „Volksrepubliken Luhansk und Donezk“ für „Frieden“ sorgen. Putin forderte die ukrainische Führung auf, sofort das Feuer einzustellen. Andernfalls werde Kiew die volle Verantwortung dafür tragen, sagte er. Wann die Soldaten in die von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete einrücken, blieb zunächst unklar.

Selenskyj: Auf Provokationen nicht reagieren

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte zurückhaltend: „Wir sind dem friedlichen und diplomatischen Weg treu und werden nur auf diesem gehen“, sagte er in einer Ansprache. Zugleich betonte der 44-Jährige: „Die Anerkennung der Unabhängigkeit der besetzten Kreise der Gebiete Donezk und Luhansk kann den einseitigen Austritt aus den Minsker Vereinbarungen bedeuten.“ Auf Provokationen werde Kiew nicht reagieren – aber auch kein Territorium aufgeben.

Die Ukraine wünsche sich neben Sondersitzungen des UN-Sicherheitsrats und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einen Gipfel im sogenannten Normandie-Format, sagte Selenskyj. „Wir erwarten von unseren Partnern klare und wirkungsvolle Schritte der Unterstützung“, hob der ukrainische Staatschef hervor.

EU und USA: Sanktionen, keine Streitkräfte

Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Biden und der französische Präsident Emmanuel Macron telefonierten am Abend und waren sich einig, dass dieser Schritt Russlands nicht unbeantwortet bleiben werde. Alle drei erklärten sich einem Sprecher zufolge solidarisch mit der Ukraine.

Die EU wird mit Sanktionen reagieren, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel erklärten. Die Strafmaßnahmen sollten diejenigen treffen, die daran beteiligt sind, hieß es. „Mit unseren europäischen Partnern bereiten wir gezielte Sanktionen gegen diejenigen vor, die an dieser rechtswidrigen Entscheidung beteiligt waren“, sagte Frankreichs UN-Botschafter Nicolas de Rivière. Sein Land dränge außerdem auf eine diplomatische Lösung. Dafür werde sich Macron „in den kommenden Stunden, in den kommenden Tagen“ einsetzen.

Auch die US-Regierung wird Sanktionen erlassen, teilte Bidens Sprecherin, Jen Psaki, mit. Der US-Präsident unterzeichnete eine entsprechende Exekutivanordnung. Die Maßnahmen träfen unter anderem Investitionen oder Handel von US-Personen mit Blick auf Donezk und Luhansk. Biden habe jedoch weiterhin nicht die Absicht, amerikanische Streitkräfte in die Ukraine zu schicken, sagte ein hoher Beamter des Weißen Hauses.

Gleichzeitig geht die US-Regierung davon aus, dass Putin seine Ankündigung schon bald umsetzen wird und verlegt ihr diplomatisches Personal vorerst nach Polen. Russland könnte „heute Nacht oder morgen oder in den kommenden Tagen“ handeln, sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Jon Finer dem Sender CNN. Putin träume von einem russischen Großreich, so die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Die Geschichte lehre, dass die Länder der Welt in einer solchen Situation nicht wegschauen dürften. Es handle sich um einen Angriff auf jeden UN-Mitgliedsstaat.

Der britische Premierminister Boris Johnson prangerte den Schritt Putins ebenfalls als „offenen Bruch internationalen Rechts“ an und sprach von einer „schamlosen Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine“. Großbritannien fürchtet bei einem Einmarsch Russlands ein humanitäres Desaster. „Eine Invasion in der Ukraine entfesselt die Kräfte des Krieges, des Todes und der Zerstörung gegen die Menschen in der Ukraine“, sagte die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward. „Russland hat uns an den Abgrund gebracht. Wir fordern Russland auf, einen Schritt zurückzutreten.“

Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda erklärte: „Was wir heute Abend erlebt haben, mag für die demokratische Welt surreal erscheinen. Aber die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, wird uns für die nachfolgenden Generationen definieren“. Das EU- und Nato-Mitglied Litauen fühlt sich ebenfalls von Russland bedroht.

Verstoß gegen UN-Charta

Die Vereinten Nationen kritisierten den Entsendungsbefehl als Verstoß gegen die UN-Charta. „Wir bedauern auch den Befehl, russische Truppen in der Ostukraine zu stationieren, Berichten zufolge im Rahmen einer Friedensmission“, sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, bei einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. „Die nächsten Stunden und Tage werden entscheidend sein. Das Risiko eines größeren Konflikts ist real und muss um jeden Preis verhindert werden.“

Im Rahmen der Sitzung rief China alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. „Alle betroffenen Parteien müssen Zurückhaltung üben und alles vermeiden, was Spannungen schüren könnte“, sagte der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun. „Wir glauben, dass alle Länder internationale Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta lösen sollten.“

