Weilburg/Limburg

Die Kreisverwaltung trifft derzeit Vorkehrungen, um die Krankenhäuser in Weilburg und Limburg zu entlasten, sollten sie irgendwann wegen der Corona-Pandemie an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Dafür werden die Turnhallen der Jakob-Mankel-Schule in Weilburg und der Tilemannschule in Limburg hergerichtet.