Tote in Fischerhude – Verdächtiger stellt sich der Polizei

Leichenfund in Fischerhude: Die Ermittlungen dauern an. Fest steht: Ein Mann und eine Frau sind tot – eine weitere Frau ist schwer verletzt. Ein Tatverdächtiger hat sich gestellt.

Fischerhude/Verden (dpa) – Im Fall der zwei Toten in Fischerhude hat sich der 64-jährige Tatverdächtige am Mittwochmorgen der Polizei gestellt. Das teilten die Ermittler mit.

Der Mann steht im Verdacht, am Dienstagabend einen 56-jährigen Mann und eine 73-jährige Frau in einem Wohnhaus in Fischerhude nahe Bremen getötet und eine 53-jährige Frau schwer verletzt zu haben. Augenzeugen berichteten von mehreren Schüssen. Die Ermittlungen der Mordkommission zum Geschehen und den Hintergründen der Tat dauerten laut Polizei an.

