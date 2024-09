Diese von SpaceX via AP zur Verfügung gestellte Illustration zeigt einen Weltraumspaziergang aus der Dragon-Kapsel. Für die vier Privat-Astronauten der Mission «Polaris Dawn» stehen Außeneinsätze in dafür erstmals genutzten Raumanzügen an. (zu dpa: ««Polaris Dawn»-Weltraumspaziergang beginnt»)

Cape Canaveral (dpa) – Rund 740 Kilometer über der Erde hat die Crew der privaten Mission «Polaris Dawn» ihren risikoreichen Weltraumspaziergang begonnen. Auf Live-Bildern des privaten Raumfahrt-Unternehmens SpaceX war zu sehen, wie der Milliardär Jared Isaacman im Raumanzug aus der Luke des Raumschiffs Crew Dragon kam.

Der Ausstieg hatte eigentlich schon früher – um 8.23 Uhr MESZ – beginnen sollen. Ein Grund für die Verzögerung wurde von SpaceX zunächst nicht genannt.

Dieses von Polaris zur Verfügung gestellte Bild zeigt Jared Isaacman (l-r), Tech-Unternehmer, Anna Menon und Sarah Gillis, SpaceX-Mitarbeiterinnen, und Scott Poteet, pensionierter Oberstleutnant der Air Force. Der 39-jährige US-Milliardär Isaacman, der im vergangenen Jahr Teil der ersten nur aus Laien-Astronauten bestehenden Raumfahrt-Crew im All war, hat drei weitere Reisen in den Weltraum gebucht. (zu dpa: ««Polaris Dawn»-Weltraumspaziergang beginnt») Foto: John Kraus/DPA

Die Außeneinsatz-Phase ist der riskanteste Zeitraum der gesamten Mission, wie der ehemalige Astronaut Ulrich Walter erklärte. Anders als bei Einsätzen an der Raumstation ISS schweben die Laien-Raumfahrer Isaacman und Sarah Gillis bei ihrem Kurzausflug nicht frei im Weltraum, sondern sind über Fußschlaufen die komplette Zeit an einer Art Leiter befestigt. Daher benötigten sie auch keinen gesonderten Bagpack (Rucksack) mit Atemluft, sondern würden über einen Schlauch versorgt, sagte Walter.

Was den Außeneinsatz so riskant macht

Eine Langzeitbelichtung zeigt Fotografen, die den Start der SpaceX Falcon 9 Rakete mit einer vierköpfigen Besatzung von der Rampe 39A im Kennedy Space Center in Cape Canaveral. Die Polaris Dawn-Besatzung wird fünf Tage an Bord des Dragon-Raumschiffs in der Umlaufbahn verbringen, um die höchste Höhe im Erdorbit zu erreichen, die seit Apollo 17 von keinem Astronauten mehr erreicht wurde. (zu dpa: ««Polaris Dawn»-Weltraumspaziergang beginnt») Foto: John Raoux/DPA

Ein weiterer Unterschied ist demnach, dass das Raumfahrzeug anders als die Raumstation keine Schleuse für Ausstiege besitzt. Deshalb müssen alle Privat-Astronauten in ihre Raumanzüge schlüpfen, weil sie ebenfalls dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt sind und es keine Atemluft mehr in der Kabine gibt.

Der Außeneinsatz gilt unter anderem deshalb als riskant, weil «Polaris Dawn» erst am Dienstagmorgen MESZ gestartet war. Astronauten auf der Raumstation ISS bekommen üblicherweise mehrere Wochen Zeit bis zu einem Außeneinsatz, damit sich der Körper an die Bedingungen gewöhnen kann und das Risiko für Fehler sinkt.

Laien als Raumfahrer, Milliardär als Kommandant

Der milliardenschwere Unternehmer Isaacman führt die bis zu fünf Tage dauernde Mission in Abstimmung mit SpaceX-Gründer Elon Musk, der am Boden blieb. Mit Isaacman und der SpaceX-Angestellten Gillis waren der ehemalige Jetpilot Kidd Poteet und die SpaceX-Mitarbeiterin Anna Menon an Bord des Crew Dragon mit einer Falcon-9-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an der Westküste Floridas aus ins All gestartet.

Das wirklich besondere an «Polaris Dawn» sieht Raumfahrtexperte Walter darin, dass keiner der vier Menschen an Bord ein herkömmlich ausgebildeter Raumfahrer ist. «Isaacman ist zwar schon mal geflogen, aber er ist eigentlich wie auch Kidd Poteet nur Jetpilot.» Die beiden Frauen hätten gar keine entsprechende Ausbildung.

«Für mich ist das ein Zeichen für Fortschritt in der Raumfahrt: Die Technik ist so einfach zu bedienen, dass man keine herkömmlich ausgebildeten Astronauten dafür braucht», betont Walter. «Es gab auch mal extra ausgebildete Fahrstuhlführer – bis die Technik so fortgeschritten war, dass jeder einen Aufzug bedienen konnte.»

Ziel: Mehr Weltraumtourismus

Den Sinn der Mission sieht der Raumfahrtexperte daher auch weniger in den Experimenten, von denen nichts Großartiges zu erwarten sei. «Es geht um Weltraumtourismus», sagt er. «Es geht darum, den Leuten zu zeigen, dass auch Menschen wunderbar fliegen können, die keine erfahrenen Astronauten sind.»