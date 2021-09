Nürnberg

CSU-Treffen

Parteitag bestätigt CSU-Chef Söder mit großer Mehrheit

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist auf dem CSU-Parteitag am Freitag in Nürnberg mit großer Mehrheit in seinem Amt als Parteichef bestätigt worden. Söder erhielt als einziger Kandidat 600 der 685 gültigen Delegiertenstimmen.