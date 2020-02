Nach der Bürgerschaftswahl

Panne bei Auszählung in Hamburg – FDP verliert Stimmen

Das Zittern für die FDP in Hamburg geht weiter. Umso mehr, da ihr am Tag nach der Wahl in einem Wahlbezirk viele Stimmen wieder weggenommen wurden. Der Grund: eine Verwechslung.

Lesezeit: 2 Minuten