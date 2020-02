Archivierter Artikel vom 12.01.2020, 17:32 Uhr

Leipzig

Vorwürfe gegen Polizei

Nach Silvester-Ausschreitungen: Videos werden geprüft

Was geschah in der Silvesternacht in Connewitz? Die Leipziger Staatsanwaltschaft will neue Videos von den Ausschreitungen prüfen. Zugleich appelliert sie an Geschädigte, Anzeige zu erstatten.

