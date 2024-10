Nürnberg

Arbeitsmarkt

Konjunkturflaute prägt Arbeitsmarkt im Oktober

Von dpa

i Das Logo der Bundesagentur für Arbeit (BA) steht auf einer Säule vor der Zentrale. (zu dpa: «Konjunkturflaute prägt Arbeitsmarkt im Oktober») Foto: Daniel Karmann/DPA

Normalerweise sinkt die Zahl der Arbeitslosen im Oktober deutlich. Doch diesmal will der Arbeitsmarkt nicht so recht in Fahrt kommen.