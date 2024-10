Berlin

Wirtschaftsförderung

Habeck bringt wieder Investitionsfonds ins Spiel

Von dpa

i Robert Habeck (Bündnis90 / Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, spricht auf dem Digital-Gipfel 2024. (zu dpa: «Habeck bringt wieder Investitionsfonds ins Spiel») Foto: Andreas Arnold/DPA

Wie kann man die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung bringen? Minister Habeck will unter anderem Investitionen von Firmen gezielt fördern. In seiner «Modernisierungsagenda» steht noch mehr.