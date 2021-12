Die EMA hat Novavax als fünften Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Weil das Präparat anders wirkt, könnte er Impfskeptiker überzeugen.

Amsterdam (dpa). Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg frei gemacht für die Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Novavax in der EU. Das teilte die EMA am Montag in Amsterdam mit.

Nach Zustimmung der EU-Kommission wird dies der fünfte Corona-Impfstoff in der EU.

