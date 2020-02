Auto fährt in Karnevalszug

Ermittler wollen Details zu Opfern in Volkmarsen nennen

Ein Autofahrer fährt während des Rosenmontagsumzugs im nordhessischen Volkmarsen in die Menge. Zahlreiche Menschen werden verletzt, darunter auch Kinder. Was trieb den Mann an?

