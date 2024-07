Die Schweißwerkstatt der GAC Aion New Energy Automobile Co., Ltd. in Guangzhou in der südchinesischen Provinz Guangdong. Angesichts der steigenden Nachfrage nach sauberen Energielösungen zur Bekämpfung des Klimawandels zeigt die globale Landschaft eher einen dringenden Bedarf an erweiterten Produktionskapazitäten als einen Überschuss. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass die Nachfrage nach Fahrzeugen mit neuer Energie bis 2030 auf 45 Millionen Fahrzeuge ansteigen wird, das ist das 4,5-fache des Wertes von 2022. (zu dpa: «E-Auto-Zölle: EU und China stehen intensive Gespräche bevor») Foto: Deng Hua/DPA