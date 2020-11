Corona-Gegner planen Protest

Dobrindt: 37.000 Spam-Mails wegen Infektionsschutzgesetz

An diesem Mittwoch wird in Bundestag und Bundesrat über weitere Änderungen am Infektionsschutzgesetz abgestimmt. Es geht dabei um die rechtlichen Grundlagen für die Corona-Maßnahmen. Von der Opposition kommt Kritik, außerdem haben Corona-Gegner Proteste angekündigt.