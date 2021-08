Bundeswehrsoldaten kehren heute aus Afghanistan zurück

Die Bundeswehr ist nicht mehr am Flughafen in Kabul im Einsatz. Im Laufe des Tages sollen die Soldaten und die Flugzeuge zurück in Deutschland sein.

Wunstorf (dpa). Die Bundeswehr plant die Rückkehr der bei der Evakuierungsmission in Afghanistan eingesetzten Soldatinnen und Soldaten für Freitagnachmittag. Ihre Ankunft sei gegen 16.00 Uhr auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf geplant, teilte die Bundeswehr am späten Abend mit.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) flog am Donnerstagabend nach Taschkent in Usbekistan, wo die Truppe ihr logistisches Drehkreuz für die Mission hat. Begleitet wurde sie von der Wehrbeauftragten des Bundestages, Eva Högl, wie deren Büro bekanntgab, und dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, wie das Verteidigungsministerium auf Twitter mitteilte. „Die Evakuierungsoperation in Kabul war hochgefährlich. Die Bundeswehr hat unter schwersten Bedingungen vor Ort so viele Menschen wie möglich in Sicherheit gebracht“, hieß es dazu.

Die Bundeswehr hatte am Donnerstag ihre Luftbrücke aus der afghanischen Hauptstadt Kabul unter dramatischen Umständen nach elf Tagen beendet. Der Start der letzten Maschinen ins Nachbarland Usbekistan wurde von seit Tagen befürchteten Terroranschlägen vor den Toren des Flughafens überschattet. Nach Angaben der Ministerin wurden 5347 Menschen aus mindestens 45 Ländern evakuiert, darunter rund 500 Deutsche und mehr als 4000 Afghanen. Nun haben alle deutschen Soldaten, Diplomaten und Polizisten das Land verlassen. Von Usbekistan aus kehren die A400M der Bundeswehr nach Deutschland zurück.

