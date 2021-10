Bericht: Vermisstes Mädchen Julia in Tschechien gefunden

Waldmünchen/Cerchov (dpa) – Das im tschechischen Böhmerwald vermisste deutsche Mädchen Julia soll gefunden worden sein. Das berichtete die tschechische Zeitung „Pravo“ unter Berufung auf „zwei vertrauenswürdige Quellen“ in ihrer Onlineausgabe. Das Mädchen sei demnach bei Ceska Kubice entdeckt worden.

Die Polizei hatte seit Sonntag nach der Achtjährigen gesucht. Die Familie aus Berlin war am Wochenende auf den Berg Cerchov (Schwarzkopf) gewandert, der wenige Kilometer vom bayerischen Waldmünchen entfernt liegt.

Julia war seit dem späten Sonntagnachmittag verschwunden. Eine Familie aus der Region Berlin war am Wochenende auf dem tschechischen Berg Cerchov (Schwarzkopf) gewandert, das Gebiet liegt etwa zwei Kilometer von der bayerischen Grenzstadt Waldmünchen entfernt. Die Eltern hatten außer ihren beiden Kindern noch einen Neffen dabei.

Nach den bisherigen Informationen verloren die Erwachsenen die drei Kinder, die im Wald spielten, aus den Augen. Der sechsjährige Sohn und der neunjährige Neffe des Paares wurden schließlich gefunden, die achtjährige Tochter blieb vermisst.

Mehrere hundert Einsatzkräfte – Polizisten, Bergwachtler und Feuerwehrleute – hatten am Montag nach der Schülerin in dem Gebiet gesucht. Die Einsatzkräfte kommen sowohl aus Tschechien als auch aus Deutschland. Polizeihubschrauber aus Bayern kreisten über dem Gebiet in Böhmen, am Boden waren Hundestaffeln im Einsatz. Zudem wurden geländegängige Spezialfahrzeuge genutzt.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-557045/17