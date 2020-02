Kinder unter den Verletzten

Auto fährt in Karnevalsumzug: Suche nach Motiv

Ein Autofahrer fährt während des Rosenmontagsumzugs im nordhessischen Volkmarsen in die Menge. Zahlreiche Menschen werden verletzt, darunter auch Kinder. Was trieb den Mann an?

