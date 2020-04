Lockerungen

„Auf Kurs“: Viele österreichische Geschäfte wieder geöffnet

Die Entwicklung bei den Corona-Zahlen ist in Österreich so gut, dass die Regierung am Fahrplan zum Wiederhochfahren der Wirtschaft festhält. Die von Covid-19 verschreckten Bürger sind wieder Konsumenten.

Lesezeit: 3 Minuten