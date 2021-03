Berlin

Verfassungsschutz

AfD als „rechtsextremistischer Verdachtsfall“ eingestuft

Der Verfassungsschutz schätzt die AfD jetzt anders ein als noch vor einem Jahr. Er will die Partei in Zukunft auch heimlich ausspähen. Die AfD-Spitze findet das skandalös – so kurz vor mehreren Wahlen auf Landes- und Bundesebene.