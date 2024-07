Plus Litauen

Vilnius von oben – und von ganz oben

i Zwei Heißluftballone folgen uns im Morgengrauen in Richtung Osten. Eine Fahrt über Vilnius bietet sensationelle Ausblicke. Foto: Andreas Nitsch

Wer im Baltikum hoch hinaus möchte – ganz hoch hinaus –, ist in Vilnius goldrichtig. Aus einem Heißluftballon in eineinhalb Kilometern Höhe auf eine europäische Hauptstadt blicken – dieses Abenteuer ist Himmelsstürmern offiziell nur in Litauen erlaubt und vergönnt.