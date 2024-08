Eine Besucherin spricht mit Rakib, einem Schüler der 12. Klasse, der während der gewalttätigen Demonstrationen im letzten Monat angeschossen wurde, während er sich im National Institute of Traumatology and Orthopaedic Rehabilitation Hospital erholt. (zu dpa: «Zwei Tote bei neuen Demonstrationen in Bangladesch»)

Foto: Rajib Dhar/DPA