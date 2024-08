Der Facebook-Gründer sah sich in der Corona-Pandemie von der Biden-Regierung unter Druck gesetzt. Er bedauere, dass er sich damals nicht deutlicher positioniert habe, schreibt der Meta-Chef.

Mark Zuckerberg, Chief Executive Officer von Meta, spricht bei der SIGGRAPH 2024, einern Konferenz für Computergrafik und interaktive Techniken, im Colorado Convention Center in der Innenstadt von Denver. Der Facebook-Gründer sah sich während der Corona-Pandemie von der Biden-Regierung unter Druck gesetzt. (zu dpa: «Zuckerberg: US-Regierung übte während Corona Druck aus») Foto: David Zalubowski/DPA

Washington (dpa). Meta-Chef Mark Zuckerberg wirft der US-Regierung von Präsident Joe Biden vor, sein Unternehmen während der Corona-Pandemie unter Druck gesetzt zu haben. Im Jahr 2021 hätten hochrangige Beamte seine Teams über Monate immer wieder dazu gedrängt, «bestimmte Inhalte zur Pandemie, einschließlich Humor und Satire, zu zensieren», heißt es in einem vom Justizausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichten Brief Zuckerbergs an das von Republikanern geführte Gremium.

Letztlich sei es Entscheidung des Unternehmens gewesen, Inhalte zu entfernen oder nicht, und man stehe zu diesen Entscheidungen. Der Druck der Regierung sei aber falsch gewesen und er bedauere, dass sich der Konzern nicht deutlicher dazu geäußert habe. Er glaube auch, dass Entscheidungen getroffen worden seien, die im Nachhinein so nicht mehr getroffen worden wären.

«Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unsere inhaltlichen Standards nicht aufgrund des Drucks einer Regierung in die eine oder andere Richtung aufgeben sollten – und wir sind bereit, uns zu wehren, wenn so etwas noch einmal passiert», schrieb Zuckerberg weiter.

Das Weiße Haus teilte mit, die Regierung habe «angesichts einer tödlichen Pandemie verantwortungsbewusstes Handeln zum Schutz der öffentlichen Gesundheit gefördert».

In der Stellungnahme heißt es weiter: «Unsere Position war klar und konsequent: Wir glauben, dass Tech-Unternehmen und andere private Akteure die Auswirkungen ihres Handelns auf das amerikanische Volk berücksichtigen sollten, während sie unabhängige Entscheidungen über die Informationen treffen, die sie präsentieren.»

