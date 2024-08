Menschen nehmen an einem Protest gegen die Umweltverschmutzung und die Ausbeutung einer Lithiummine auf dem Land teil. Tausende nahmen am Samstag (10.08.2024) an einer Kundgebung gegen den Lithiumabbau in Serbien teil, obwohl die Regierung vor angeblich geplanten Unruhen warnte, die die Regierung des Präsidenten Vucic stürzen sollen. (zu dpa: «Zehntausende demonstrieren gegen geplantes Lithium-Bergwerk») Foto: Darko Vojinovic/DPA