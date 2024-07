Menschen aus Haiti waten durch Wasser, während sie den Darién-Dschungel von Kolumbien nach Panama überqueren, in der Hoffnung, die USA zu erreichen. Die Menschen müssen auf ihrer Route auch durch Flüsse hindurchlaufen. (zu dpa: «Zehn Migranten auf dem Weg in die USA in Panama ertrunken») Foto: Ivan Valencia/DPA