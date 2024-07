Menschen gehen am 17. Juli 2014 zwischen den Trümmern des abgestürzten Passagierflugzeugs in der Nähe des Dorfes Grabovo in der Ukraine umher. 298 Menschen wurden getötet, als eine Buk-Boden-Luft-Rakete aus der Sowjetära, die von einem von prorussischen Rebellen kontrollierten Gebiet in der Ostukraine abgefeuert wurde, den Flug MH17 der Malaysia Airlines zerstörte. Am 17. Juli 2024 findet in der Nähe des Flughafens Schiphol, von dem aus der verunglückte Flug nach Kuala Lumpur startete, eine Gedenkveranstaltung zum 10-jährigen Bestehen der Maschine statt. (zu dpa: «Zehn Jahre Abschuss Flug MH17: Gedenken an 298 Opfer») Foto: Dmitry Lovetsky/DPA