Muhammad Yunus (M), Friedensnobelpreisträger und Vorsitzender des Yunus-Zentrums, geht mit seinem Gepäck auf dem Flughafen Charles de Gaulle. Nach dem Rücktritt der autoritären Ministerpräsidentin Sheikh Hasina in Bangladesch wird Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus in das südasiatische Land zurückkehren, um dort eine Übergangsregierung zu führen. (zu dpa: «Yunus trifft in Bangladesch ein - Vereidigung erwartet») Foto: Michel Euler/DPA