Wieder Raketenalarm in Israels Küstenmetropole Tel Aviv

Tel Aviv (dpa). In mehreren Gebieten im Zentrum Israels und in der Küstenmetropole Tel Aviv ist erneut Raketenalarm ausgelöst worden. Die Warnsirenen in Tel Aviv ertönten kurz vor 1.00 Uhr nachts (Ortszeit; Mitternacht MESZ) als Reaktion auf ein Geschoss aus dem Jemen, wie die Armee mitteilte. Die Rakete sei abgefangen worden. In einem Post des Militärs auf der Plattform X hieß es, Millionen Israelis suchten nach dem Raketenalarm im Zentrum des Landes Schutz.

In Tel Aviv war zuletzt am Mittwoch Raketenalarm ausgelöst worden, als die libanesische Hisbollah-Miliz eine Rakete auf die Stadt gefeuert hatte – Ziel war nach ihren Angaben das Hauptquartier des israelischen Auslandsgeheimdiensts Mossad. Die Hisbollah wird ebenso wie die Hamas im Gazastreifen und die Huthi-Rebellen im Jemen von Israels Erzfeind Iran unterstützt.