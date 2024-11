Berlin

US-Präsidentenwahl

Was ist, wenn weder Harris noch Trump die Mehrheit holt?

Von dpa

i Die US-Flagge weht vor dem US-Kapitol. (zu dpa: «Was ist, wenn weder Harris noch Trump die Mehrheit holt?») Foto: Valerie Plesch/DPA

Wer US-Präsident werden will, muss die Mehrheit der 538 Wahlleute hinter sich bringen. Doch was, wenn wider Erwarten am Ende Gleichstand von 269 zu 269 zwischen Trump und Harris herrscht?