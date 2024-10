Walz warnt mit Blick auf Nahost: «Trump ist wankelmütig»

Die US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance treten in einem TV-Duell gegeneinander an. Es ist ihre erste und voraussichtlich letzte Debatte vor der Wahl am 5. November.

Washington/New York (dpa) – Der demokratische US-Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz warnt angesichts der Lage in Nahost vor einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump. «Es kommt auf eine solide Führung an», sagte Walz im TV-Duell gegen seinen republikanischen Kontrahenten J.D. Vance. Ein fast 80 Jahre alter Trump, der sich um die Größe seines Publikums bei Wahlkampfveranstaltungen sorge, sei nicht die Person, die in diesem Moment gebraucht werde. «Donald Trump ist wankelmütig», führte Walz aus. «Er wird sich demjenigen zuwenden, der ihm am meisten schmeichelt oder wo es für ihn Sinn macht.» Vance entgegnete, der Republikaner habe während seiner Amtszeit «tatsächlich für Stabilität in der Welt gesorgt, und zwar durch eine wirksame Abschreckung».