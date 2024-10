US-Präsident Joe Biden (M) hält einen «I Voted Early»-Aufkleber in der Hand, als er nach seiner vorzeitigen Stimmabgabe zur Präsidentschaftswahl die Wahlkabine verlässt. Biden nutzte die Möglichkeit, bereits vor dem eigentlichen Wahltag am 5. November zu wählen. (zu dpa: «Wahlen in den USA: Präsident Biden hat schon abgestimmt») Foto: Manuel Balce Ceneta/DPA