Nicolas Maduro, Präsident von Venezuela, rückt bei seiner Stimmabgabe seine Brille zurecht, als er seinen Stimmzettel für die Präsidentschaftswahl ausfüllt. Maduro strebt eine Wiederwahl für eine dritte Amtszeit an. (zu dpa: «Wahl in Venezuela: Maduro will Ergebnis anerkennen») Foto: Fernando Vergara/DPA