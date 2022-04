Budapest

Rekord-Wahlsieg

Wahl in Ungarn: Orban kann seinen Triumph fast nicht fassen

Zwölf Jahre ist er bereits an der Macht. Nun feiert Ungarns starker Mann einen weiteren fulminanten Wahlsieg. Schon bislang stand er wegen autoritärer Neigungen und mutmaßlicher Korruption in der Kritik. Wird Viktor Orban einfach so weitermachen?