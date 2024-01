dpatopbilder – William Lai vor der Stimmabgabe in Tainan. Foto: Ng Han Guan/AP

Taipeh (dpa). «Ich möchte den Menschen in Taiwan dafür danken, dass sie ein neues Kapitel in unserer Demokratie schreiben», sagte der 64-Jährige am Samstag in Taipeh. Die Gegenkandidaten hatten zuvor ihre Niederlage eingeräumt.

Präsidentschaftskandidat William Lai von der Demokratischen Fortschrittspartei gibt in Tainan seine Stimme ab. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa