Jesiden nehmen an einer Veranstaltung im Lalish-Tempel anlässlich eines Jahrestags des von der Organisation Islamischer Staat verübten Völkermords an den Jesiden im Sindschar-Gebiet teil. (zu dpa: «Vom IS entführte Jesidin aus dem Gazastreifen gerettet») Foto: Ismael Adnan/DPA