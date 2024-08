Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Bonn, steht in einem Labor seines Institutes. Der Virologe rechnet mit einem Anstieg von Infektionserkrankungen, wenn im Winter viele Menschen gemeinsam die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verfolgen. (zu dpa: «Virologe Hendrik Streeck kandidiert für den Bundestag») Foto: Rolf Vennenbernd/DPA