Am Sonntagabend sind Explosionen in Charkiw zu hören. Eine Bombe trifft einen Supermarkt.

Eine russische gelenkte Bombe beschädigt das Derzhprom-Gebäude aus den 1930er Jahren im Zentrum von Charkiw, im Nordosten der Ukraine. (zu dpa: «Verletzte nach Luftangriff auf Supermarkt in Charkiw»)

Eine russische gelenkte Bombe beschädigt das Derzhprom-Gebäude aus den 1930er Jahren im Zentrum von Charkiw, im Nordosten der Ukraine. (zu dpa: «Verletzte nach Luftangriff auf Supermarkt in Charkiw») Foto: Ukrinform/DPA

Anzeige

Charkiw (dpa). Bei Luftangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw und ihre Vororte sind nach vorläufigen Angaben des Rettungsdienstes mindestens 13 Menschen verletzt worden. Es sei ein Supermarkt in einer Wohngegend getroffen worden, teilte der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, am Sonntagabend (Ortszeit) auf seinem Telegram-Kanal mit. Der Supermarkt habe sich neben Hochhäusern befunden.

Ersten Informationen zufolge seien dabei auch Stromleitungen beschädigt worden, schrieb der Bürgermeister weiter. In den umliegenden Häusern seien Fensterscheiben zerbrochen. Der Rettungsdienst in der Region meldete Beschädigungen an Autos und anderen gewerblichen Einrichtungen.