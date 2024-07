Venezuelas Opposition erhöht Druck – Militär stützt Maduro

Zahlreiche Menschen zeigen den Oppositionsführern Machado und Gonzalez Urrutia ihre Unterstützung während einer Demonstration gegen die offiziellen Ergebnisse der Präsidentenwahlen, die Staatschef Maduro zum Sieger erklärten. Die Opposition wirft der Regierung Wahlfälschung vor. (zu dpa: «Opposition in Venezuela: «Wir haben keine Angst»»)

Zahlreiche Menschen zeigen den Oppositionsführern Machado und Gonzalez Urrutia ihre Unterstützung während einer Demonstration gegen die offiziellen Ergebnisse der Präsidentenwahlen, die Staatschef Maduro zum Sieger erklärten. Die Opposition wirft der Regierung Wahlfälschung vor. (zu dpa: «Opposition in Venezuela: «Wir haben keine Angst»») Foto: Jeampier Arguinzones/DPA

Caracas (dpa). Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela kämpft die Opposition weiter für einen Machtwechsel und einen Rückzug des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro. Dieser kann unverändert auf den Rückhalt des Militärs zählen, das ihm Loyalität zusicherte. Tausende Regierungsgegner gingen am Dienstag (Ortszeit) in der Hauptstadt Caracas auf die Straße und protestierten gegen das aus ihrer Sicht manipulierte offizielle Wahlergebnis, das den seit 2013 regierenden Staatschef als Sieger ausweist.

Die Demonstranten skandierten «Wir haben keine Angst» und bejubelten ihren Präsidentschaftskandidaten Edmundo González Urrutia. Bei den Protesten starben nach Angaben von regierungsunabhängigen Organisationen landesweit bislang mindestens elf Menschen. Hunderte wurden nach offiziellen Zahlen festgenommen.

Die Streitkräfte, die in dem südamerikanischen Land ein wichtiger Machtfaktor sind, sicherten Maduro unterdessen ihre Unterstützung zu. «Wir bekräftigen die absolute Loyalität und bedingungslose Unterstützung für den Bürger Nicolás Maduro Moros, den verfassungsmäßigen Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela, unseren Oberbefehlshaber (...)», sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino López in einer vom Fernsehen übertragenen Erklärung.

