Samuel Alito (vorne, l-r), Richter am US-Supreme Court, Clarence Thomas, Richter am US-Supreme Court, John Roberts, Vorsitzender des US-Supreme Court, Stephen Breyer, Richter am US-Supreme Court, Sonia Sotomayor, Richterni am US-Supreme Court, Brett Kavanaugh (hinten, l-r), Richter am US-Supreme Court, Elena Kagan, Richterin am US-Supreme Court, Neil Gorsuch, Richter am US-Supreme Court, und Amy Coney Barrett, Richterin am US-Supreme Court posieren für ein Foto am Obersten Gerichtshof. US-Präsident Joe Biden will das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten reformieren. (zu dpa: «US-Präsident Biden will Supreme Court reformieren») Foto: Erin Schaff/DPA